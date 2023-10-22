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Главные новости в Беларуси и мире. Главный эфир, 22.10.2023

Главные новости в Беларуси и мире. Главный эфир, 22.10.2023

10 лет символу суверенитета и независимости. За строгими фасадами из стекла, металла и благородного камня творится история современной Беларуси и всего мира

Вспоминаем первый саммит СНГ во Дворце Независимости

Флора Дворца Независимости Беларуси, ели, фруктовые деревья, яблоневый сад - такого точно нет ни у какого другого президента

Интервью с пресс-секретарем Президента Беларуси Натальей Эйсмонт

Арабский мир бурлит. Кто стоит за атакой на больницу в Газе? Гуманитарная катастрофа нарастает с каждым днем

Байден открыл доступ украинцам и израильтянам к чековым книжкам американцев. Кто теперь заправляет в потерявшей суверенитет Польше? Злоупотребления партии Дуды - Моравецкого перечислены в предварительном докладе ОБСЕ.

Главная премьера года. Шоу "Фактор.by" - это всегда эксклюзивные факты, активные участники и споры жюри. Почему конкурсанты зря боялись Пригожина?

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