Главные новости в Беларуси и мире. "Главный эфир", 23.06.2024

Неожиданные кадры главных событий и эксклюзивные комментарии участников в рубрике "Время Первого"."Понятная политика" - какой знают Беларусь в Азии.Победная история БМЗ - в рубрике "Контроль качества".Почему немцы местом для комфортной и свободной жизни выбрали белорусскую глубинку.Марат Марков о горячих вопросах, которые предстоит решать."Место для жизни": Ошмянский район.23 июня 1944 года началась стратегическая наступательная операция по освобождению Беларуси "Багратион".Российско-белорусский проект "Поезд Памяти - 2024" посвятили 80-летию освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков.Что неожиданного открыли красноармейцы в начале Великой Отечественной - в проекте "Диспозиция"."Арсенал Родины": танки - от легендарного Т-34 до новейшего Т-72 БМ-2.МИДБеларуси и России представили первый совместный доклад о ситуации с правами человека в мире