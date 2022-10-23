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Главные новости в Беларуси и мире. Главный эфир, 23.10.2022

Главные новости в Беларуси и мире. Главный эфир, 23.10.2022

Новейшие беспилотники Беларуси, какие технологии используют белорусские связисты, новые правила ценовой политики, ВНС и изменение избирательного законодательства, в Европе политики уходят в отставку, приговор по делу Автуховича, законопроект об амнистии, обмен опытом между кардиологами, "Аист Китая".

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