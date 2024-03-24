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Главные новости в Беларуси и мире. "Главный эфир", 24.03.2024
"Время Первого": уникальные кадры, как прошла неделя Президента Беларуси. Первая женщина суверенной Беларуси отправилась в космос - вспомним, как это было.Астроном Владимир Сурдин о запуске "Союз МС-25", как рассчитывается орбита и о пребывании на МКС.Нападение на концертный зал "Крокус Сити Холл" в Красногорске стало крупнейшей преступной атакой со времен захвата школы в Беслане.Визит Лукашенко под бомбами в 1999 году сербы уже 25 лет помнят и ценят."Под бомбами НАТО. 25 лет спустя" - как Североатлантический альянс коршуном рвал Югославию на части.Весенняя посевная в Беларуси: погода помогает аграриями - засеяли порядка 10 % площадей.Где делают "Бацькаву булку" и отдыхают от суеты большого города.Что заключенная Полина Шарендо-Панасюк думает о своих беглых соратниках.Что станет убежищем в чрезвычайной ситуации и зачем проводят учения в Беларуси.От Украины требуют мобилизации без возрастных и гендерных ограничений.Тайные корпорации, теневое правительство, картели и глобальная монополия: кто на самом деле владеет миром
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