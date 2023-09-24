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Главные новости в Беларуси и мире. Главный эфир, 24.09.2023
У Президента прошли совещания по темам образование и АПК. Большой разговор о развитии агропромышленного комплекса 22 сентября состоялся с участием Лукашенко. Вопросы глобальной и региональной безопасности обсуждались на встрече главы МИД Беларуси и генерального секретаря ООН. Варшава и Киев все еще грозят друг другу расширением эмбарго и политическими карами. Как в Польше продают страх собственным гражданам, выставляя всех соседей ополчившимися врагами. Депутаты польского Сейма подготовили Киеву огромный счет. Какие претензии Польша выдвинула Германии. Европейские страны закрывают двери перед теми, кто ищет убежище. Почему модные партии 1990-х исчезли и как они связаны с нынешней оппозицией. Замминистра экономики рассказал о главных опорных показателях развития в 2023 году. Беларусь и Кубань укрепляют сотрудничество. В Белтелерадиокомпании стартовал новый сезон. Начались съемки телекастингов со звездными наставниками шоу "Фактор.by". Белорусская команда может составить хорошую конкуренцию любой сборной мира по пляжному футболу.
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