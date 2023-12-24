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Главные новости в Беларуси и мире. "Главный эфир", 24.12.2023
Как связаны мелиорация, загрузка предприятий и стабильность рынка. Стратегические вопросы поднимали у Президента.Президент Беларуси поддержал продление безвиза.Власти Польши пришли за журналистами. Разгром государственного медиахолдинга TVP.Закрутить гайки по-литовски. Депутат Кащюнас призвал не давать визы и ВНЖ беглым белорусам. Немецкий журналист, режиссер-документалист Дирк Польманн о сложностях Германии.Католическое Рождество: время чудес и теплых молитв. О силе веры с митрополитом Станевским. 430 лет с завершения строительства и первой службы - год юбилейный год для Фарного костела в Несвиже.
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