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Главные новости в Беларуси и мире. "Главный эфир", 25.02.2024
В Беларуси закрылись участки на выборах депутатов. Александр Лукашенко дал интервью после того, как сделал свой выбор на едином дне голосования. Как представители политических партий оценивают избирательную кампанию. .Вся страна голосовала - комфортные условия были созданы для всех избирателей в Беларуси. Международные наблюдатели следили за ходом голосования. Президент о ситуации в Украине: Россияне очень серьезно взяли курс на мирное урегулирование этого конфликта. Иностранцы, для которых Беларусь стала вторым домом, исполняют свой гражданский долг на выборах депутатов
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