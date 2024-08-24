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Главные новости в Беларуси и мире. "Главный эфир", 25.08.2024
Новые подробности переговоров Беларуси с Китаем, Пакистаном и Святым Престолом в рубрике "Время Первого". Эксперт рассказала о новой эпохе в отношениях Беларуси с Поднебесной. Шулейко рассказал об урожае, экспорте и сохранении здорового поголовья скота в Беларуси. Кто следит за неиспользуемыми объектами в Беларуси и как вдохнуть в них вторую жизнь. На свободу вышли первые заключенные, которых помиловал Президент Беларуси.
Почему для немца провинциальный город Беларуси стал больше, чем просто местом проживания. Жизнь в Беларуси и эксперименты: блогер рассказала, правда ли, что в стране чистые, безопасные улицы и качественные продукты.
Почему Павла Дурова задержали во Франции. В Великобритании на волю выпускают опасных преступников, чтобы заполнить тюрьмы интернет-бунтарями. Кого США считают главным врагом, что "ястребы" пишут о Беларуси, сколько готовы потратить на штыки демократии. Как представители партии "Право и справедливость" обирали поляков. Зеленский подписал закон о запрете религиозных организаций, связанных с Россией. Что предлагает американскому народу Харрис.
Какие результаты принесла гребля на байдарках и каноэ после двухлетнего отстранения белорусских спортсменов от планетарных соревнований. Конец режима Томаса Баха: чем могут обернуться перемены в руководстве МОК.
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