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Главные новости в Беларуси и мире. "Главный эфир" 26.02.2023
Борт номер один отправится в Пекин во вторник - 28 февраля. Что из себя представляет мирный план Пекина и почему он так знаком белорусам? Телеверсия интервью Лукашенко китайским СМИ в завтрашнем прайм-тайме - не пропустите! Отношения Минск - Пекин в контексте экономики. Белорусское миролюбие - это не синоним жертвенности - яркая цитата Президента на заседании Совбеза. Миссия миротворцев и чем живет одно из лучших подразделений Вооруженных Сил Беларуси. "Минская лыжня" в Раубичах накануне собрала всех, кто любит биатлон. Куда движется экономический маятник Союзного государства, ответил замминистра промышленности Дмитрий Харитончик. Татарстан - один из самых экономически развитых субъектов Федерации. Подробнее о союзной кооперации региона. Пока мы открываем возможности, Варшава закрывает границы. Книги конца 18-го века передали в фонды Национальной библиотеки Беларуси, а где другие экземпляры собрания Хрептовичей. Как "москали" у Украины Русь украли и как белорусские "змагары" готовы продать историю за 2 млн евро.
Белорусских болельщиков беспокоит вопрос - отечественный футбол в кризисе? Спецподразделение дорожной патрульной службы - "Стрела" - готовится отметить свой юбилей
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