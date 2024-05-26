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Главные новости в Беларуси и мире. "Главный эфир", 26.05.2024
Как отвечать на лицемерие и давление Запада и что Минску сказали в Тегеране. Какие результаты, вызовы и перспективы у Союзного государства. Какие привилегии ждут участников СЭЗ и как будет развиваться ДНР.
Как "Слодычу" удавалось выходить на стабильный заработок в 1990-е и как налажено производство сейчас. Фабрика "Полесье" - в чем секрет улыбки ребенка и стабильного качества продукции. Кофе и смузи подождут - почему у белорусской молодежи в непростой час просыпается боевой дух. "Мужныя ваяры" полка Калиновского: кто и с какими целями собирается "освобождать" Беларусь. Каким образом и при чьем крышевании существуют сегодня фонды беглых - в рубрике "Катюшин расчет". Как французы "улетали" из-под диктатуры Виши и почему де Голль считал делом чести сражаться против фашизма плечо к плечу с Советским Союзом.
Кто теперь правит Украиной и почему Зеленский - президент войны? Прокурор МУС потребовал выдать ордер на арест премьер-министра Израиля и главы Минобороны Израиля. Политизация правды: какие права человека растоптал Вашингтон? Интернет-голосование и избиение политиков - что происходит с выборами в Европарламент
Биатлонистка Ксения Шнейдер сменила спортивное гражданство и теперь будет бороться за награды под флагом Беларуси.
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