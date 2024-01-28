3.42 RUB
3.35 USD
3.56 EUR
ПолитикаОбществоПрезидентЭкономикаЗдоровьеКультураРегионыПроисшествияТехнологииСпортВ миреКругозорТелеграм новости
Главные новости в Беларуси и мире. "Главный эфир", 28.01.2024
От исторической памяти до двусторонних проектов и Антарктиды - продолжается визит Лукашенко в Россию
Интервью с заместителем премьер-министра Беларуси Петром Пархомчиком
Осыпающиеся стены, выбитые окна, пустые цеха - как удалось сохранить предприятие "Камволь" и какие сейчас там условия
Белорусские ученые отмечают свой профессиональный праздник - День белорусской науки
Сотрудница НАН: Ученые - творческие люди, которые всегда находятся на острие событий и новшеств
В Беларуси теперь новый министр здравоохранения
Интервью министр здравоохранения Александром Ходжаевым
Белая Вежа, Беловежская пуща, агроусадьбы - чем еще известен Каменецкий район
"Тут отменная рыбалка и к соседям можно зайти просто так!" - семья переселенцев из Украины удивляется и радуется жизни в Беларуси
МИД России: Боевики ВСУ сбили российский военно-транспортный самолет Ил-76 в небе над Белгородской областью
Фильм "Контрразведка КГБ Беларуси: провал ГУР Минобороны Украины. Предатель Воропай" смотрите 30 января
Почему госграница должна быть на контроле и кто репетирует наступательные военные действия
Станет ли бунт фермеров последним аккордом Шольца - смотрите в "Понятной политике"
Что известно о новой звезде на белорусской эстраде, победителе "Фактор.by"
На что шли люди в блокадном Ленинграде, чтобы преодолеть голод - страшные подробности от выживших
Кликайте поссылкеи для просмотра выбирайте в списке понравившуюся новость программы "Главный эфир".
Президент
Все
Президент Беларуси поздравил коллектив Кировского филиала АО "Апатит" с 95-летием создания комбината
Лукашенко на климатическом саммите: Первостепенная задача - перенастроить национальные экономики
Почему Президент Беларуси упрекнул Секретариат ООН в махровом бюрократизме
"Пора от слов перейти к делу" - Лукашенко внес предложения по борьбе с изменением климата
Политика
Все
Общество
Все
На семинаре в Минске с чиновниками обсудили коррупцию и риски для экономики страны из-за взяток
Госстандарт Беларуси провел ревизию в магазинах детских игрушек - какие товары попали под запрет?
Белорусы снова смогут из Минска отправиться в Мюнхен
Изъято 225 кг наркотиков: белорусские и российские правоохранители пресекли международный наркоканал
В мире
Все
Новый министр обороны и запрет трансгендерной хирургии до 18: Трамп объявил о своих планах
Хуситы атаковали эскадру США - дроны обстреляли атомный авианосец и два эсминца
Британская писательница Саманта Харви получила Букеровскую премию-2024. О чем книга?
Турции предложили стать страной - партнером БРИКС
Регионы
Все
Происшествия
Все
Скорая помощь попала в ДТП, нетрезвый пешеход пытался откупиться от протокола - обзор происшествий
В дренажной канаве утонул мужчина, 6-летний мальчик во время игры поджег хозпостройку - обзор ЧП
В Минске гимназист поверил мошенникам и отдал курьеру более 53 тыс. долларов родительских сбережений
В Речице нетрезвый пешеход пытался "договориться" с ГАИ