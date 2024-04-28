Главные новости в Беларуси и мире. "Главный эфир", 28.04.2024

Президент на ВНС: Делегаты - это глас народа и коллективный его разум."Время Первого" на ВНС: о заявлениях Президента, эмоциях делегатов и значении важных решений по нашей безопасности.

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