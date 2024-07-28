Главные новости в Беларуси и мире. "Главный эфир", 28.07.2024

Время Первого

В Беларуси с учетом рапса уже намолочено более 4 с половиной млн тонн зерна

Поляки, литовцы, латыши, немцы - все успели оценить вкус белорусской молочки или мясных деликатесов

В фильме АТН "Нелюди" - о зверских издевательствах не только Польши, но Латвии и Литвы.

В "Исповеди немецкого террориста" подробности: план террора, введенного Западом против Беларуси

Новые интересные факты о террористе из Германии в интервью

"Интеграл" - одно из ведущих предприятий по производству микросхем, как сейчас работает и что в планах - в рубрике "Контроль качества"

Вьетнам может стать для Беларуси своего рода плацдармом для закрепления на рынке всего южно-азиатского региона

Как белорусская "бульба" добралась до Зимбабве!

Предвыборная гонка в США обнажает скелеты в шкафу

Зачем глава МИД Украины Дмитрий Кулеба совершил срочный визит в Китай

В "Понятной политике" - катастрофы и вызовы климата

Последние дни войны в Беларуси - как Брест освобождался от немецкой оккупации

Тактики сражений, победы, поражения, любовь и драмы великих полководцев - в специальном проекте агентства теленовостей "Плеяда победителей"