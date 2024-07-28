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Главные новости в Беларуси и мире. "Главный эфир", 28.07.2024
Время Первого
В Беларуси с учетом рапса уже намолочено более 4 с половиной млн тонн зерна
Поляки, литовцы, латыши, немцы - все успели оценить вкус белорусской молочки или мясных деликатесов
В фильме АТН "Нелюди" - о зверских издевательствах не только Польши, но Латвии и Литвы.
В "Исповеди немецкого террориста" подробности: план террора, введенного Западом против Беларуси
Новые интересные факты о террористе из Германии в интервью
"Интеграл" - одно из ведущих предприятий по производству микросхем, как сейчас работает и что в планах - в рубрике "Контроль качества"
Вьетнам может стать для Беларуси своего рода плацдармом для закрепления на рынке всего южно-азиатского региона
Как белорусская "бульба" добралась до Зимбабве!
Предвыборная гонка в США обнажает скелеты в шкафу
Зачем глава МИД Украины Дмитрий Кулеба совершил срочный визит в Китай
В "Понятной политике" - катастрофы и вызовы климата
Последние дни войны в Беларуси - как Брест освобождался от немецкой оккупации
Тактики сражений, победы, поражения, любовь и драмы великих полководцев - в специальном проекте агентства теленовостей "Плеяда победителей"
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