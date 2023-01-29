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Главные новости в Беларуси и мире. "Главный эфир" 29.01.2023
Какие интересы Беларуси в Африке и Зимбабве.Беларусь и Тула: что вкусного и полезного нашли друг у друга.Арина Соболенко победила на турнире Большого шлема в Мельбурне.На 5-м этапе Кубка Содружества в Раубичах победительницей личной гонки стала Алимбекова-Смольская.Белорусские полярники поздравили с Днем науки и похвастались достижениями.Механизм возвращения беглых в Беларусь: на каких условиях оно возможно?Ryanair - что это было?Команда Зеленского делает деньги на крови.Беларусь в очередной раз протянула руку помощи Украине.Как изменилось питание в школах Беларуси?Победителем шоу "Фактор.by" стал 23-летний инженер-программист Иван Дятлов.Нацистская машина уничтожения, или гетто на территории Беларуси.Что присуще любому белорусскому атлету, который добивается серьезного успеха?
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