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Главные новости в Беларуси и мире. "Главный эфир", 30.06.2024
Много интересного о каждом из президентских мероприятий этой недели - в рубрике "Время Первого"
Форум регионов Беларуси и России развернулся сразу в трех городах - Витебске, Полоцке и Новополоцке.
Глава Совета Федерации России высоко оценила уровень подготовки Форума регионов
На международном бизнес-форуме в Алматы обсудили приоритетах развития Евразийского пространства.
Проект "Понятная политика" продолжает большое путешествие: финальная точка маршрута - Италия
Беларусь готовится отметить 80-ю годовщину освобождения от немецко-фашистских захватчиков
Белорусские пограничники на неделе сбили очередной украинский дрон-разведчик. Как наша страна реагирует на угрозы, какие упреждающие меры принимаются?
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Чем пугает польская медицина белорусов - в рубрике "Катюшин расчет"
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Олимпийские репрессии продолжаются. МОК - до старта Игр 2024 года оставалось менее месяца
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