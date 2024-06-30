Главные новости в Беларуси и мире. "Главный эфир", 30.06.2024

Много интересного о каждом из президентских мероприятий этой недели - в рубрике "Время Первого"

Форум регионов Беларуси и России развернулся сразу в трех городах - Витебске, Полоцке и Новополоцке.

Глава Совета Федерации России высоко оценила уровень подготовки Форума регионов

На международном бизнес-форуме в Алматы обсудили приоритетах развития Евразийского пространства.

Проект "Понятная политика" продолжает большое путешествие: финальная точка маршрута - Италия

Беларусь готовится отметить 80-ю годовщину освобождения от немецко-фашистских захватчиков

Белорусские пограничники на неделе сбили очередной украинский дрон-разведчик. Как наша страна реагирует на угрозы, какие упреждающие меры принимаются?

The Rolling Stones: "О, Боже, за что!" Демократическая элита в панике из-за выступления Байдена на дебатах.

НАТО выбрало нового генсека

Катализатором госпереворота в Боливии стал литий

Как польский режим переобувается в воздухе

Чем пугает польская медицина белорусов - в рубрике "Катюшин расчет"

Новые граждане Беларуси о гостеприимстве, возможности растить детей в мирной стране и реализовывать большие планы

Эволюцию радиолокационных станций в проекте "Арсенал Родины"

Лишь немногие знали о его героическом прошлом - кем был монах Митрофан в миру?

Олимпийские репрессии продолжаются. МОК - до старта Игр 2024 года оставалось менее месяца

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