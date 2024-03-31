Главные новости в Беларуси и мире. "Главный эфир", 31.03.2024

От обороны к развитию. О точках роста с Омской областью и не только - все самые актуальные месседжи Первого за 7 дней разберем в рубрике "Время Первого".

Своим трудом… поднимаем производство и человека на этаж выше. Как чувствует себя Могилевлифтмаш?

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Прибалтике с Варшавой закон не писан, или Мы тут решаем, кого и что вам ввозить.

Криминал от соседей - уже норма. Киев расписался в терактах. Кива, Дугина, Крымский мост. Что теперь? "Крокус"?

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Легионеры в белорусском спорте: баскетболистки американки, канадский защитник "Динамо" в КХЛ и кубинский волейболист "Шахтера" о жизни и взглядах на мир.

Колокольный звон приветствует католическую Пасху. Все конфессии в Беларуси живут в мире и согласии.