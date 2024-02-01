Главные новости в Беларуси и мире. Панорама, 01.02.2024

Президент Беларуси принял губернатора Брянской области во Дворце Независимости.

Госсекретарь Союзного государства встретился с журналистами и подвел итоги заседания Высшего госсовета. В 2024 году будут реализовываться 9 программ Союзного государства. Чем сильнее наш союз, тем опаснее считают его наши оппоненты - к чему стремится Союзное государство.

Евросоюз потратит 50 млрд евро на войну "до последнего украинца". Авиазабастовка в Германии - отменено более тысячи рейсов. В Кишиневе протестовали порядка 11 тыс. человек. В ближайшее время в Украину прибудут новые бомбы наземного базирования. Борьба за президентское кресло в США: что будет, если погнаться за двумя зайцами.

В феврале на 10 % подрастут все виды пенсий. Форум молодых избирателей стартовал в Минске. За 2023 год таможенные органы перечислили в бюджет более 14 млрд рублей. Сеть кол-центров телефонных мошенников ликвидировали в Минске. Жители деревень в Лепельском районе спасают молодые сады от лесных обитателей. В Минске продолжается благотворительный марафон "С добрым сердцем в каждый дом". У телеканала "Беларусь 24" день рождения. Замдиректора Минского завода шестерен стала героиней выпуска проекта "Белорусская Super женщина".