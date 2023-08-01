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Главные новости в Беларуси и мире. Панорама, 01.08.2023

Главные новости в Беларуси и мире. Панорама, 01.08.2023

О сельском хозяйстве, отношениях соседями и мировой обстановке - Президент пообщался с жителями Брестского региона; Активу Витебского региона представили нового помощника Президента - инспектора по области; УкраинуЗапад использует как полигон для производителей оружия; На Западе начинают рассказывать публике, как будет в Украине без Зеленского; Интервью с российским оппозиционером в проекте "Это другое"; Диверсии и провалы иностранных спецслужб; Тренды по-европейски: массовое сокращение населения планеты.

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