Главные новости в Беларуси и мире. Панорама, 01.08.2024
Кому Президент вручил госнаграды
В аэропорту Анкары проведен обмен 26 заключенными между Россией и странами Запада!
Эскалация конфликта на Ближнем Востоке
Сергеенко: Беларусь - надежный и давний партнер Ирана
Польша начала две военные операции на границе с Беларусью
Состоялось внеочередное заседание Комиссии по ЧС
На контроле Президента работа с обращениями граждан - за прошлый год КГК составлено 7 административных протоколов
В Беларуси введен единый имущественный платеж
Хлебный каравай на сегодня 5 миллионов 119 тысяч тонн (с учетом рапса)
Шулейко: в Беларуси ожидают получить более весомый урожай зерна по сравнению с прошлым годом
В преддверии нового учебного года в Минске стартовал пилотный проект по продаже школьной одежды
Более 55 тыс. молодых специалистов с 1 августа придут на свои первые рабочие места
Белорусская академическая гребля подтверждает свой высокий класс даже в виду дискриминационных условий Олимпийских игр в Париже
Под прицелом общественной критики олимпийские заплывы в грязной Сене
Парижская Олимпиада стремится к тому, чтобы стать самой скандальной и неоднозначной в истории
Хренин: Продуманная спортивная инфраструктура - это вклад в здоровье наших людей
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