Главные новости в Беларуси и мире. Панорама, 01.08.2024

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В аэропорту Анкары проведен обмен 26 заключенными между Россией и странами Запада!

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Польша начала две военные операции на границе с Беларусью

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