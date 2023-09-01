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Главные новости в Беларуси и мире. Панорама, 01.09.2023
День знаний - море эмоций, хорошего настроения и планов на будущее. 1 сентября Президент приехал в Национальный детский технопарк. Кто здесь учится, какие есть программы и как поступить?Беларусь созидающая: что общего у гимназии с многовековой историей и школой-новостройкой?За парты 1 сентября сели свыше миллиона учащихся, из которых 110 тысяч - первоклассники.Накануне Дня знаний интересные данные опубликовал Белстат.Андрей Иванец стал гостем программы "Вопрос номер один".Учение ОДКБ "Боевое братство - 2023" официально открылось в Брестской крепости.Учения ОДКБ в Беларуси и закрытие погранпереходов в Прибалтике, как это связано - в рубрике "По форме".Польский военный вертолет нарушил белорусскую границу.Польша проведет учения у границ с Калининградской областью России, Варшава ужаснулась положением ВСУ, Запад продолжает накачивать Киев оружием.Как сегодня варшавская пропаганда гипнотизирует свое население - в "Клубе редакторов".Во Франции вступила в силу пенсионная реформа.В Польше и Литве 1 сентября протесты вместо уроков, в Латвии острая нехватка педагогов, в Молдове исчезло более 400 школ.Изменения с 1 сентября: повышения надбавок учителям и пенсий.Глава НОК Беларуси встретился с женщинами-космонавтами Василевской и Ленковой. День белорусской письменности принимает Городок в первые выходные осени
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