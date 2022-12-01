Главные новости в Беларуси и мире. Панорама, 01.12.2022

Во Дворце Независимости обсудили вопросы обороны и меры реагирования на случай обострения ситуации. Европа все сильнее втягивается в украинский конфликт. А в Бухаресте завершился саммит НАТО. Эндопротезирование коленного сустава и установка электрокардиостимулятора. Белорусская соломка теперь в Списке всемирного нематериального наследия ЮНЕСКО.