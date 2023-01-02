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Главные новости в Беларуси и мире. Панорама, 02.01.2023
Беларусь в 2023 году председательствует в ОДКБ, и наша задача укрепить союз и обеспечить региональную безопасность. Хорватия вступила в Шенген и еврозону, правда вряд ли это поможет республике усилить свою экономику или увеличить доходы населения, ведь половину стран ЕС в этом году ожидает рецессия. Измена государству, приготовление к диверсии, дискредитация Вооруженных сил - в Беларуси приняты поправки в Уголовный кодекс.
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