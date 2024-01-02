Главные новости в Беларуси и мире. Панорама, 02.01.2024

На избранников ложится ответственная миссия работать в условиях внешнеполитических вызовов. С гостем "Панорамы" поговорим о едином дне голосования и о тех, кто будет представлять наши интересы.



Нерушимый братский союз, проверенный временем. Крепким отношениям Беларуси и России в этом году будет 25 лет. Вспомним о достижениях и определим дальнейшие пути развития.



От Владивостока до Калининграда: Беларусь наращивает сотрудничество со всеми российскими регионами.