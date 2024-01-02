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Главные новости в Беларуси и мире. Панорама, 02.01.2024
Александр Лукашенко снова в трендах. Даже сбой на YouTube не помешал росту количества просмотров новогоднего обращения Президента к белорусскому народу. Читаем яркие комментарии вместе.
На избранников ложится ответственная миссия работать в условиях внешнеполитических вызовов. С гостем "Панорамы" поговорим о едином дне голосования и о тех, кто будет представлять наши интересы.
Нерушимый братский союз, проверенный временем. Крепким отношениям Беларуси и России в этом году будет 25 лет. Вспомним о достижениях и определим дальнейшие пути развития.
От Владивостока до Калининграда: Беларусь наращивает сотрудничество со всеми российскими регионами.
ЧП, покрытое тайной: множество взрывов прогремело в Нью-Йорке.
Миру предрекают глобальные потрясения и кризисы: обойдут ли Беларусь прогнозируемые угрозы?
Кто стал лауреатом спецпремии Президента "Белорусский спортивный Олимп".
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