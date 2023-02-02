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Главные новости в Беларуси и мире. Панорама, 02.02.2023

Главные новости в Беларуси и мире. Панорама, 02.02.2023

Лукашенко провел переговоры с Президентом ОАЭ, страны Африки - перспективное для Беларуси направление, работа над программами в обороне, вопросы евразийской интеграции, Беларусь - Тула, в Британии масштабные демонстрации, в Литве очереди, беженцы, 80-летие победы в Сталинградской битве, выставка в Гродно, репетиция ЦЭ в Беларуси, новации для торговли, стихийные свалки с мусором, мобильное приложение "ФСЗН", Гомельская больница скорой медпомощи отмечает 120-летие, мини-футбол.

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