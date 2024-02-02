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Главные новости в Беларуси и мире. Панорама, 02.02.2024
Президент принял кадровые решения и актуализировал задачи для Управделами.В Беларуси создан республиканский оргкомитет по подготовке и проведению ВНС.Декан факультета журналистики Алексей Беляев и аналитик БИСИ Ольга Лазоркина в программе "Вопрос номер один" 3 февраля в 19:00.Межправсовет ЕАЭС и форум Digital Almaty 2024 принимает Казахстан
Французские учителя бастуют, протестные настроения в Португалии, бельгийско-нидерландская блокада, забастовка транспортников в Германии
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