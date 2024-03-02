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Главные новости в Беларуси и мире. Панорама, 02.03.2024
Состоялся телефонный разговор Лукашенко и Путина, что обсудили лидеры двух стран.Церемония закрытия "Игр будущего" пройдет 3 марта.Скорость продвижения на границе с Литвой - 20 грузовиков в день: очереди увеличились на 57 %.Блогер из Латвии выдвинул свою версию, почему чиновники закрывают границы.Представитель перевозчиков Литвы: День протестов польских фермеров обходится в 120 тыс. евро.В Германии признают подлинность разговора офицеров бундесвера об атаке на Крымский мост. Украинские дальнобойщики подкупают протестующих поляков .Гнев испанских фермеров.Глава ЧВК Blackwater: Украина сгорает в войне, пора заключать "некрасивый мир" с Россией
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