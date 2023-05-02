Главные новости в Беларуси и мире. Панорама, 02.05.2023

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Зеленскому предложили учредить орден Бандеры, а в Украине решили изгнать из страны православие. Почему заметно нервничают американские медиакорпорации и демократы - авторская программа "Площадка".

СМА не приговор, но болезнь не может ждать, и справитьсяс ней можно только сообща.