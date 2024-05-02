Главные новости в Беларуси и мире. Панорама, 02.05.2024

Чудовищная трагедия в Одессе: ровно 10 лет назад в Доме профсоюзов сторонники Евромайдана и "перемен" заживо сожгли людей. Одессу назвали второй Хатынью.



Время садиться за стол переговоров, или Призывы Александра Лукашенко к миру. Сколько беженцев из Украины приняла Беларусь? И что делает Запад для прекращения огня?



Экзамен на мужество: в Горанях прошли испытания на право ношения черного берета