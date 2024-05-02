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Главные новости в Беларуси и мире. Панорама, 02.05.2024
В стране завершается реформа белорусского предпринимательства. Что предложено бизнесу концептуально и технически?
Объективно оценить ситуацию и выявить наиболее актуальные проблемы. Члены Совета Республики сегодня провели единый день приема граждан в Гомельской области
Чудовищная трагедия в Одессе: ровно 10 лет назад в Доме профсоюзов сторонники Евромайдана и "перемен" заживо сожгли людей. Одессу назвали второй Хатынью.
Время садиться за стол переговоров, или Призывы Александра Лукашенко к миру. Сколько беженцев из Украины приняла Беларусь? И что делает Запад для прекращения огня?
Экзамен на мужество: в Горанях прошли испытания на право ношения черного берета
Польша стягивает силы к белорусским рубежам: хочет ли Варшава войны?
Открыт новый памятный знак у реки Проня в Чаусском районе
В Астане стартовал трехдневный турнир Qazaqstan Hockey Open с участием трех сборных - России, Беларуси и Казахстана
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