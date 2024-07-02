Главные новости в Беларуси и мире. "Панорама", 02.07.2024

Во Дворце Республики сегодня состоялось торжественное собрание с участием Президента Беларуси. Он вручил госнаграды заслуженным деятелям различных сфер. Александр Лукашенко раскрыл подробности обмена исполнителя теракта в Мачулищах. Президента Беларуси принял с докладом главу Администрации Президента и посла Беларуси в России. О сохранении исторической памяти, а также о развитии межпарламентского сотрудничества говорили Сергеенко и Володин в Доме правительства.

4 июля в Астане стартует 24-е заседание Совета глав государств - членов ШОС. Запад продолжает накачивать Украину оружием и мешает урегулированию конфликта. Орбан предложил Зеленскому прекратить огонь, чтобы начать переговоры с Россией.

Книгу "Операция Багратион. Партизаны белорусской земли" цитируют в Музее Великой Отечественной войны. "Беларусь 1" в прямом эфире будет показывать День Независимости Беларуси. Когда пройдет парад ко Дню Независимости Беларуси. Пропуск на парад 3 июля будет организован с 06:30 через 160 пунктов. В урочище Уручье в Минске на костных останках были найдены три жетона. Сразу два города Беларуси встретили 2 июля участников "Поезда памяти". В рамках акции "Парад под окном" с наступающим Днем Независимости поздравили ветеранов ВОВ.

Для ИП - 127 пунктов, для самозанятых - 87: определился перечень разрешенных видов деятельности для ИП и самозанятых.