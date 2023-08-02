Главные новости в Беларуси и мире. Панорама, 02.08.2023

II Игры стран СНГ совсем скоро, стартовало прибытие спортивных делегаций; Жатва в Беларуси продолжается: хлеборобы обмолотили почти 30 % площадей; Почему европейские политики пляшут под дудку США; Почему между Польшей и Украиной пробежала кошка; Италия сокращает социальные пособия; Ксенофобия как тренд западной политики; Торжества в честь Дня десантников и сил спецопераций проходят по всей стране; Комитету госконтроля Беларуси - 29 лет.