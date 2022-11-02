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Главные новости в Беларуси и мире. Панорама, 02.11.2022

Главные новости в Беларуси и мире. Панорама, 02.11.2022

Завершилось публичное обсуждение законопроекта о Всебелорусском народном собрании, Польша начала строительство забора на границе с Россией, в честь Эмиля Чечко назовут фонд, жертв Великой Отечественной войны почтили в Шклове, во Дворце Независимости провели экскурсию для сотрудников Белтелерадиокомпании, в канун 7 Ноября в Минске торжественно открыли детский сад, Италия заморозила шестой пакет военной помощи Украине, вступлению в НАТО стран-новобранцев препятствует Турция.

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