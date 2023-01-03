Главные новости в Беларуси и мире. "Панорама", 03.01.2023

В первый рабочий день нового года во Дворце Независимости с докладом профильные руководители. Жилищный вопрос волнует каждого. Долгостроев быть не должно; Корректировки для абитуриентов в целях объективной оценки знаний и равных возможностей. Поступить в вуз также можно и без экзаменов. Утверждена новая редакция правил приема в вузы. Всесторонняя поддержка от государства - подарки, внимание и тепло в эти праздничные дни получают "новогодние мамы".