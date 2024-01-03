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Главные новости в Беларуси и мире. Панорама, 03.01.2024
Лукашенко подписал комплексные поправки в закон "О Президенте Республики Беларусь".На елку во Дворец Независимости пригласили сотни детей со всей страны.В новогоднюю ночь на свет появились 32 ребенка.Акция "От всей души" проходит в Беларуси.Акция "От всей души" окружает заботой и вниманием в Витебске.Белорусские правоохранители подвели итоги новогодних праздников.
Более 3 тыс. жителей ЕС посетили нашу страну за выходные без виз.
Разоблачительный материал про "дырявый забор" на границе с Беларусью публикует "Газета Выборча".
Почему Европа без устали создает из Беларуси образ врага и во всем видит подвох - в проекте "Диспозиция".
Рекордная смертность в Британии.Теракт в Иране, 211 человек погибли
Итоги года и тенденции будущего - в проекте "Тренды".
Беларусь - лидер среди стран СНГ в рейтинге достижения ЦУР.
Белоруснефть обнаружила новую залежь черного золота в Гомельской области.
В Беларусь вновь пришли морозы.
Волонтеры движения БРСМ "Доброе Сердце" навестили воспитанников Ивенецкого детского дома-интерната.
"Говорящее" искусство сербки Иваны Жигон.
"Место для жизни": особая энергия притяжения - крупный промышленный, научный и культурный центр Гомель
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