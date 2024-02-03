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Главные новости в Беларуси и мире. Панорама, 03.02.2024

Главные новости в Беларуси и мире. Панорама, 03.02.2024

Эксперты о сотрудничестве Минска и Москвы, бунты и забастовки в Европе, США атаковали цели в Ираке и Сирии, миграционный кризис в США, поддержка молодых ученых в Беларуси, финал турнира по борьбе "Лига храбрых".

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