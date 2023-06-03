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Главные новости в Беларуси и мире. Панорама, 03.06.2023
Фестиваль "Вытокі. Крок да Алімпу" в Барановичах. Второй день культурно-спортивного форума.В Индии завершены спасательные работы на месте жуткой катастрофы.Генпрокуратура выявила системные недостатки в сфере здравоохранения.Когда в Могилевской области заработает самый крупный мусороперерабатывающий завод и какие проекты будут реализованы в Бобруйске."Беларусь созидающая": Беларусь по производству молока стала на уровне с мировыми лидерами.Чем жили эту неделю - в рубрике "Итоги недели".Шольца освистали: немецкому канцлеру испортили партийный бенефис.Фильберт: Уровень жизни немцев падает.Кто говорил об украинском конфликте десятки лет назад - в программе "Понятная политика".Беларусь - кандидат на пост непостоянного члена в Совбезе ООН на 2024-2025 годы.Рассаду арбузов начали высаживать в открытый грунт - аграрии разработали свою технологию выращивания.Как Президент продвигает принципы свободной торговли - в рубрике "Простая экономика".Смотрите специальный репортаж о XI Международном фестивале "Вечный огонь" в Волгограде.Фестивалю "Браславские зарницы" 56 лет
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