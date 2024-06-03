Главные новости в Беларуси и мире. "Панорама", 03.06.2024

Государственный визит Президента Беларуси в Монголию

Монголия готовится к парламентским выборам - и на лицо острый политический период

Несвиж и "Великий камень" - две площадки для переговоров премьеров ЕАЭС

Заседание Совета Парламентской Ассамблеи ОДКБ

В Грузии вступил в силу закон об иноагентах

Пять гробов с надписью "Французские солдаты на Украине" были обнаружены возле Эйфелевой башни

Изоляция, которую Беларуси решил устроить Запад, стала поводом для упрочнения позиций на международной арене

Избиратели в 27 странах ЕС начинают голосовать на выборах в Европарламент

"Грязную" сторону свободы - от Парижа до Детройта - в "Понятной политике"

Новый этап вступительной кампании в Беларуси. Сегодня день централизованного тестирования

Отношения Беларуси и Китая выходят на стратегически новый уровень

Брестскую область посетила делегация провинции Ляонин

7 июня на стадионе "Динамо" состоится международный товарищеский матч "Беларусь - Россия"