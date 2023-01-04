ПолитикаПрезидентОбществоЭкономикаПроисшествияЗдоровьеТехнологииКультураРегионыСпортВ миреТелеграм новостиКругозор
РелигияСтроительство и ЖКХИсторияМолодежьОбразованиеАрмияНаукаСемья и детиМнениеТранспортТуризмЭкология

Главные новости в Беларуси и мире. Панорама, 04.01.2023

Главные новости в Беларуси и мире. Панорама, 04.01.2023

Елка чудес во Дворце Независимости, волшебный марафон "Наши дети", поздравления рожденных 1 января. Наши продукты обживают таджикскую кухню. Первая молочка под белорусским брендом качества. Новые правила вступительной кампании. В Беларуси создан единый реестр пустующих домов.

Кликайте поссылкеи для просмотра выбирайте в списке понравившуюся новость программы "Панорама".

Президент

Все

Политика

Все

Общество

Все

В мире

Все

Регионы

Все

Зона X

Все