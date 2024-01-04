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Главные новости в Беларуси и мире. Панорама, 04.01.2024
Кадровые решения Президента. Президент утвердил обновленную Концепцию государственной кадровой политики. Акция "От всей души" - в праздничные дни людей золотого возраста посещают с подарками и поздравлениями. Сказочный прием во Дворце Независимости и новогодний подарок от главы государства для "Наших детей".
На площадке "Фактор.by" идет генеральный прогон в режиме прямого эфира - поддержите своего фаворита 5 января.
На Западе снижается уровень поддержки Украины. МИД Польши призвал бить по России. Правда от Кеннеди-младшего: Белый дом сорвал мирное соглашение между Россией и Украиной.
В Иране траур по погибшим в результате теракта.
В Японии растет число жертв землетрясения.
СК завершил спецпроизводство в отношении застройщика ЖК "Грушевский посад" и передает материалы в прокуратуру.
От 0 до минус 20 - в Беларусь пришла контрастная зима.
Белорусам с сегодняшнего дня доступны выгодные условия кредитования для покупки отечественных товаров.
Полоцкое кадетское училище стало обладателем премии Президента Республики Беларусь "За духовное возрождение".
5 января состоится первая гонка 3-го этапа Кубка Содружества - как Беларусь подготовилась к спортивному событию
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