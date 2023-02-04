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Главные новости в Беларуси и мире. Панорама, 04.02.2023

Главные новости в Беларуси и мире. Панорама, 04.02.2023

Итог большой командировки Лукашенко, новый пакет военной помощи Украине, военные технологии, вопрос с кадрами для АПК, Всемирный день борьбы против рака, спортивный праздник,Кубок чемпионов по фристайлу.

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