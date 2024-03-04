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Главные новости в Беларуси и мире. Панорама, 04.03.2024
Президент Беларуси принял посла Казахстана во Дворце Независимости. Беларусь рассчитывает на поддержку официальной Астаны при вступлении в ШОС.
Новоизбранным депутатам вручили удостоверения народного избранника, а некоторые уже приступили к работе.
Простые европейцы не хотят войны и не желают умирать в угоду НАТО. На митинги во Франции, Германии, Болгарии вышли тысячи человек.
Сегодня правоохранители Беларуси отмечают свой профессиональный праздник. Расскажем, как готовят тех, кто носит звезды, но не болеет звездной болезнью.
Любимая работа в мирной стране. После окончания вуза гражданин Ливана остался в Витебске и уже несколько лет трудится в сельском хозяйстве.
Презентовать Беларусь всему миру. В эти дни белорусская делегация принимает участие в работе масштабной площадки - в Сочи проходит Всемирный фестиваль молодежи.
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