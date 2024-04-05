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Главные новости в Беларуси и мире. Панорама, 04.04.2024

Главные новости в Беларуси и мире. Панорама, 04.04.2024

Президент озвучил задачи для всей вертикали власти, согласовывая назначения на ключевые должности

В Беларуси состоялись выборы членов Совета Республики 8-го созыва

Председатель ЦИК Игорь Карпенко о новом созыве Совета Республики

В Караганде прошел рабочий брифинг Роскосмоса и Росавиации - готовятся к посадке космонавтов

Первый космонавт Венгрии передал привет первой космонавтке Беларуси

Жлобинский "Металлург" - первый финалист в Кубке Президента по хоккею, кто станет вторым финалистом?

Американские спецслужбы руководят Киевом, полицейские в Германии жалуются на дефицит униформы, Латвия планирует отправить Украине партию дронов на миллион евро

Почему в войне ставку делают на дроны - в "Диспозиции"

К севу сахарной свеклы приступили аграрии Брестчины

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