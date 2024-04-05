Главные новости в Беларуси и мире. Панорама, 04.04.2024

Президент озвучил задачи для всей вертикали власти, согласовывая назначения на ключевые должности



В Беларуси состоялись выборы членов Совета Республики 8-го созыва

Председатель ЦИК Игорь Карпенко о новом созыве Совета Республики

В Караганде прошел рабочий брифинг Роскосмоса и Росавиации - готовятся к посадке космонавтов

Первый космонавт Венгрии передал привет первой космонавтке Беларуси



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