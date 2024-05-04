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Главные новости в Беларуси и мире. Панорама, 04.05.2024
В Иерусалиме сошел Благодатный огонь, 4 мая празднуют 80-летие прорыва блокады в Ушачском районе, в преддверии Дня радио станции Белтелерадиокомпании провели развлекательный концерт, в БГПУ прошел завершающий этап проекта "Формула стиля и имиджа современного педагога", обучающий проект "Запусти сердце" охватит более 20 тыс. старшеклассников, школьники из четырех регионов Беларуси приняли "Вызов"!
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