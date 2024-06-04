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Главные новости в Беларуси и мире. "Панорама", 04.06.2024

Главные новости в Беларуси и мире. "Панорама", 04.06.2024

Президент Беларуси с рабочим визитом в Иркутске.Минск и Улан-Батор подписали дорожную карту сотрудничества до 2026 года.В Несвиже состоялся Межправсовет ЕАЭС.Международная выставка "Белагро-2024" открылась сегодня в индустриальном парке "Великий камень".Блогер и путешественник Артемий Лебедев в программе "Скажинемолчи".Польские фермеры заблокировали переход на польско-украинской границе.В Брюсселе в преддверии выборов в Европарламент демонстранты на тракторах выехали на акцию протеста.Шок! Скотта Риттера, экс-офицера разведки морской пехоты, сняли с самолета в США, не дав вылететь в Питер. Чего боится Вашингтон?"Репортеры без границ" представили Всемирный индекс свободы прессы: в чем ложь - разбираем в проекте "Это другое".

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