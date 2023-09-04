Главные новости в Беларуси и мире. Панорама, 04.09.2023

Формулу роста для животноводства, рентабельность, дисциплину и новые технологии обсудили во Дворце Независимости.В рамках учения "Эшелон-2023" белорусские военные летчики посадили самолет на автомобильную дорогу.Учения по ядерной безопасности "Скала-2023" прошли на площадке БелАЭС.Масштабные учения НАТО у границ Беларуси.Режим Зеленского продолжает повальную мобилизацию.Вашингтон помогает Киеву до тех пор, пока это выгодно американцам.Зачем Польша внушает своему обществу, что Беларусь планирует нападение на них - в новом выпуске "По форме".Зачистка СМИ и судебной системы: вся правда о польском режиме - в "Понятной политике".История спасения жительницы Луганской области.Общественно-политический форум "Беларусь адзiная" стартовал в Молодечно.Парламентская делегация Узбекистана прибыла в Беларусь.О будущих проектах Союзного государства говорили сегодня в Пскове.Переговоры президентов России и Турции в Сочи прошли конструктивно.Евросоюз планирует продемонстрировать новый отчет в отношении Беларуси с целью расширения санкций. Серебро в комплекте белорусов на ЧМ по пожарно-спасательному спорту