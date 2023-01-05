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Главные новости в Беларуси и мире. Панорама, 05.01.2023

Главные новости в Беларуси и мире. Панорама, 05.01.2023

Президент нацелил отраслевых руководителей на рост экспорта и строительство портов в России. "Весна" ценою в полмиллиона, или как за ширмой правозащитной организации отмывали деньги? Суд по делу Алеся Беляцкого начался в Минске. Она сменила сцену на монастырь, а балетную пачку - на монашеское одеяние. Игуменья Параскева - героиня новой серии проекта "Белорусская SuperЖенщина".

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