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Главные новости в Беларуси и мире. Панорама, 05.02.2024
Экспорт рыбы, туризм, логистика - Александр Лукашенко обсудил вопросы сотрудничества с губернатором Камчатского края России.
Международный наблюдатель от СНГ ознакомился с работой нескольких окружных избирательных комиссий Гомеля. Телеканал "Беларусь 3" покажет выступления кандидатов в депутаты Палаты представителей.
По инициативе БРСМ стартовал молодежный информационно-просветительский проект "Паштоўка.БЕЛ".
Дорожные работы на М10 - в Гомельской области приводят в порядок одну из самых загруженных трасс региона.
Удивляют ценники в магазинах? Задайте вопрос экспертам ток-шоу "Экономическая среда ПЛЮС. Удар по ценам".
Законопроект о мобилизации в Украине может быть рассмотрен в первом чтении уже на текущей неделе. Итальянские фермеры вливаются в общеевропейское протестное движение.
Килинкаров: Европейцы хотят завершения украинского кризиса.
США погружаются в водоворот кризисов - Пентагон осуществил несколько атак на цели в Йемене. Как нелегалы стали разменной монетой в большой игре, уйдет ли Техас в свободное плавание - в "Понятной политике". Прокуратура начала расследование против руководства партии "Право и справедливость" в связи с организацией прослушки в гостиницах.
Как дипфейки стали оружием грязных политических игр, рассказали в рубрике "Скриншот".
Современные методы лечения и высококлассные специалисты - региональная медицинавышла на новый уровень оказанияпомощи.
Победительницей второго сезона проекта "Лига храбрых" стала команда Могилевской области.
Крипта Радзивиллов, дом на рынке - что еще хранит легендарный Несвиж.
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