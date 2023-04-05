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Главные новости в Беларуси и мире. Панорама, 05.04.2023

Главные новости в Беларуси и мире. Панорама, 05.04.2023

Внимание мира обращено к рабочему визиту Президента Беларуси в Москву. Какие темы обсудили и еще обсудят Лукашенко и Путин, а также главные вопросы предстоящего заседания Высшего госсовета Беларуси и России. Неуемные желания Польши подчинить себе Европу и при этом угодить Вашингтону. В Повидзе готовится к развертыванию американский военный корпус. Беларусь готова выступать и показывать результаты в спорте! Эксклюзивный комментарий председателя белорусской Федерации борьбы о допуске наших атлетов к участию в международных стартах.

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