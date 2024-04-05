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Главные новости в Беларуси и мире. Панорама, 05.04.2024

Главные новости в Беларуси и мире. Панорама, 05.04.2024

6 апреля ожидается возвращение с орбиты экипажа с Мариной Василевской. Как к этой встрече готовятся на Земле, расскажут эксперты и корреспонденты АТН.

Беларусь намерена приостановить свое участие в ДОВСЕ. Президентом согласовано внесение в Палату представителей соответствующего законопроекта.

Почему НАТО превратился в геополитического троглодита и какие вызовы стоят для безопасности Беларуси? Об этом и не только в новом выпуске "Клуба редакторов".

Мир меняется и формирует «новую экономику». Белорусы чувствуют тренды и уходят в космос, атом, микро- и биопроизводство.

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Стайки в поисках новых звезд в белорусской борьбе: спортсмены и тренеры о первом соревновательном дне международного турнира

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