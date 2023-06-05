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Главные новости в Беларуси и мире. Панорама, 05.06.2023

Главные новости в Беларуси и мире. Панорама, 05.06.2023

Переговоры с Калининградской областью прошлиу Президента и в правительстве - о чем договорились, Масштабные протесты в Польше.Рубрика "Таблица Менделевой".Кто говорил об украинском конфликте десятки лет назад - в программе "Понятная политика".Крупную контрабанду боеприпасов пресекли на белорусско-литовской границе.В белорусской армии продолжается системное поэтапное формирование подразделений радиоэлектронной борьбы.Офицеры и преподаватели военно-технического факультета БНТУ стали гостями Дворца Независимости.Один день из жизни лагеря военно-патриотического профиля "Готовы Родине служить".765 стобалльников - стали известны результаты второго централизованного экзамена.Завершается прием документов для целевиков в вузы.День памяти преподобной Евфросинии Полоцкой - небесной заступницы Беларуси.Большой театр Беларуси покоряет Южный Урал.Мастер-класс по хоккею для детей Донбасса.Тестовые соревнования в преддверии II Игр стран СНГ

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