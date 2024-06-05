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Главные новости в Беларуси и мире. "Панорама", 05.06.2024
Рабочий визит Лукашенко в Иркутскую область - Президент встретился с губернатором и посетил авиационный завод. Во время государственного визита в Монголию Александр Лукашенко особо подчеркнул наше стремление к честной конкуренции.
Петербургский международный экономический форум стартовал 5 июня - участие приняли более 130 стран. На "Минск-Арене" стартовала выставка "ТИБО-2024". Рассказали, почему Беларусь можно смело назвать страной цифровых технологий.
Сергеенко: Безответственность западных политиков ставит мир на грань катастрофы общепланетарного масштаба.
Стартовали тренировочные военные маневры Североатлантического альянса BALTOPS- 2024, крупнейшие в Балтийском море. Саммит по Украине в Швейцарии еще не начался, но уже обречен на провал. Что происходит с мобилизацией в Украине - в проекте "Тренды". На празднование 80-летия высадки в Нормандии слетаются те, кто приписывает себе победу в Великой Отечественной войне. Томаш Шмидт посетил братское захоронение польских воинов и музей советско-польского боевого содружества в агрогородке Ленино.
Президентская избирательная кампания - 2025 будет проводиться по действующему Избирательному кодексу - Карпенко.
В Любанском районе состоялось выездное заседание экспертно-консультативного совета по мелиорации.
NPK-удобрения, блогеры на предприятиях и вкусные новинки - на "Белагро" собралось около 500 компаний из 11 стран.
Беларусь готовится отметить 80-ю годовщину освобождения от немецко-фашистских захватчиков.
Статистика "Вытокаў" - за 3 года в фестивале приняли участие более 359 тыс. человек. 6 июня Пружаны примут юбилейный 20-й фестиваль "Вытокі".
На стадионе "Динамо" сыграют звезды российского и белорусского футбола.
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