Рабочий визит Лукашенко в Иркутскую область - Президент встретился с губернатором и посетил авиационный завод. Во время государственного визита в Монголию Александр Лукашенко особо подчеркнул наше стремление к честной конкуренции.

Петербургский международный экономический форум стартовал 5 июня - участие приняли более 130 стран. На "Минск-Арене" стартовала выставка "ТИБО-2024". Рассказали, почему Беларусь можно смело назвать страной цифровых технологий.

Сергеенко: Безответственность западных политиков ставит мир на грань катастрофы общепланетарного масштаба.

Стартовали тренировочные военные маневры Североатлантического альянса BALTOPS- 2024, крупнейшие в Балтийском море. Саммит по Украине в Швейцарии еще не начался, но уже обречен на провал. Что происходит с мобилизацией в Украине - в проекте "Тренды". На празднование 80-летия высадки в Нормандии слетаются те, кто приписывает себе победу в Великой Отечественной войне. Томаш Шмидт посетил братское захоронение польских воинов и музей советско-польского боевого содружества в агрогородке Ленино.

Президентская избирательная кампания - 2025 будет проводиться по действующему Избирательному кодексу - Карпенко.

В Любанском районе состоялось выездное заседание экспертно-консультативного совета по мелиорации.

NPK-удобрения, блогеры на предприятиях и вкусные новинки - на "Белагро" собралось около 500 компаний из 11 стран.

Беларусь готовится отметить 80-ю годовщину освобождения от немецко-фашистских захватчиков.

Статистика "Вытокаў" - за 3 года в фестивале приняли участие более 359 тыс. человек. 6 июня Пружаны примут юбилейный 20-й фестиваль "Вытокі".

На стадионе "Динамо" сыграют звезды российского и белорусского футбола.